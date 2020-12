Petina voznikov pod vplivom alkohola

Petina voznikov, ki so jih novogoriški policisti med vikendom ustavili v okviru poostrenega nadzora prometa, je vozila pod vplivom alkohola. Policija opozarja, da uživanje alkohola ali drog bistveno zmanjšuje sposobnosti za vožnjo, obenem pa ogroža življenja.

Z alkotestom je bilo preizkušenih 52 voznikov, enajst jih je vozilo pod vplivom alkohola. Pri štirih voznikih je stopnja alkoholiziranosti znašala nad 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka – zoper nje je policija vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče s predlogom za odvzem vozniškega dovoljenja, medtem ko je sedmim voznikom, ki so »napihali« manj kot toliko, izdal plačilni nalog. Med poostrenim nadzorom izstopa primer voznika, ki so ga policisti ustavili v naselju Vrtoče v Občini Miren – Kostanjevica. 32-leni moški je imel 0,91 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Hujšemu kršitelju cestnoprometnih predpisov je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, obenem bo policija podala obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Poleg tega so policisti med vikendom obravnavali tudi 45-letnega voznika avtomobila, ki je povzročil prometno nesrečo z materialno škodo v Kromberku. Alkotest je pokazal 1,02 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prav tako so policisti v času nadzora 19-letni voznici avtomobila, državljanki Italije, zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga je odločno odklonila. Zoper kršiteljico cestnoprometnih predpisov iz Gorice je bil podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Policisti so enemu vozniku zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov med nadzorom zasegli motorno vozilo. V letošnjem letu se je na območju Policijske uprave nova Gorica zgodilo 762 prometnih nesreč oziroma 170 manj kot lani. Od 641 voznikov, ki so povzročili prometne nesreče, jih je bilo 69 pod vplivom alkohola. Delež vinjenih povzročiteljev letos znaša skoraj 11 odstotkov.