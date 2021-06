Petrarcova dvorana čaka na vsebine

Goriška državna knjižnica v Mamelijevi ulici bo s 1. avgustom ostala brez svojega dolgoletnega direktorja. Profesor Marco Menato se bo zasluženo upokojil, vendar še ni znano, kdo bo njegov naslednik. Ministrstvo za kulturo je v zadnjih mesecih izpeljalo razpis za novega direktorja, na katerega pa se ni prijavil nihče. Rešitve trenutno še ni; obdobje tranzicije že ustvarja nekaj težav na organizacijskem nivoju, ne nazadnje v povezavi z obnovo dvorane Petrarca.

GASILICI PRIŽGALI ZELENO LUČ

»Po dolgotrajnem postopku smo končno dobili zeleno luč od gasilcev, ki so morali pregledati in odobriti naš načrt za varnost. Ta faza se je nekoliko zavlekla, saj smo morali načrt na podlagi tehničnega mnenja gasilcev precej spremeniti. S temi informacijami, ki so zdaj odobrene, lahko stopimo v naslednjo fazo,« pravi Menato in pojasnjuje, da je zdaj na vrsti načrtovanje obnovitvenih del dvorane v Trgovskem domu, ki je v sosednih prostorih ob Feiglovi knjižnici. »Naslednji korak je razpis, preko katerega bomo izbrali načrtovalca. Po sprejetju predprojekta, nato še končnega in izvedbenega načrta, bomo lahko začeli dela. Gre predvsem za namestitev novih napeljav in seveda opreme: ker gre za gledališko dvorano, vanjo spadajo seveda oder in sedeži. Uredili bomo tudi skladiščne prostore, kamor bomo selili nekaj materiala iz stavbe v Mamelijevi ulici,« nadaljuje Menato.

KDO BO UPRAVITELJ?

Naslednje vprašanje zadeva seveda vsebine, s katerimi bodo napolnili dvorano. »V knjižnici nimamo dovolj osebja ne kompetenc, da bi se ukvarjali z upravljanjem gledališke dvorane. Zato sem že dalj časa mnenja, da bi bilo treba na podlagi javnega razpisa najti ustanovo, ki bi bila pripravljena vzeti nase to odgovornost. To je sicer moje razmišljanje .... Sam pa se bom v naslednjih mesecih upokojil, ni pa rečeno, da se bo moj naslednik strinjal s tem pristopom,« pravi Menato. Odločitev o vsebinah in hkrati tudi o poteku del je torej nekako »ujeta« v obdobje, ko se zaključuje eno vodstvo, drugega pa ni na obzorju.