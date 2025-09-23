Piantedosi bi rad okrepil prisotnost policije

»Razmišljamo o tem, kako bi okrepili prisotnost državne policije na tem območju,« je včeraj dejal italijanski minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi, ki se je udeležil slavnostnega odprtja novega sedeža goriške kvesture. Uradi kvesture delujejo sicer v stavbi v državni lasti na Trgu sv. Frančiška že od 31. marca letos. Včeraj pa sta potekala še prerez traku in slovesnost, ki so jo s svojo prisotnostjo počastili že omenjeni Piantedosi, minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani, prvi mož italijanske policije Vittorio Pisani, predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, deželna odbornika Pierpaolo Roberti in Sebastiano Callari ter mnogi drugi predstavniki krajevnih ustanov in organov pregona. Med temi so bili tudi župani Doberdoba, Sovodenj in Števerjana Peter Ferfoglia, Luca Pisk in Marjan Drufovka.

Na današnjem odprtju je minister Piantedosi zaželel, da bi v prihodnosti položili »še kak temeljni kamen v tej čudoviti deželi«. Preučujejo tudi možnost, je še napovedal, da bi v Gorici ustanovili sedež mobilnih policijskih enot. Slednji bi v mesto pripeljal okrog 150 policistov, deloval pa bo tako na deželni ravni kot tudi v podporo sosednjim deželam. »Najbližji tovrstni sedež se nahaja v Padovi, stroški za premikanje dodeljenih policistov pa so zelo visoki,«je po slovesnosti dejal goriški župan Rodolfo Ziberna. V pogovoru z ministrom je že predlagal dve možni lokaciji, ki bi lahko takoj gostile tovrstni sedež. Le-ta se mora nahajati na prometni ulici in v bližini vhoda na avtocesto. Ena možnost bi lahko bila nekdanja vojašnica Del Fante v Ulici Duca d’Aosta, druga pa t. i. rezervna šola v Ulici Vittorio Veneto. Ministrstvo sicer še ni potrdilo predloga, vendar že razpolaga z vsemi zemljevidi predlaganih sedežev za priliv novih policistov. »Govorimo o 150–200 delovnih mestih, ki so še kako pomembna. To pomeni 150–200 dodatnih družin v našem mestu,«je opozoril Ziberna.