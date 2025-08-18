Planinskemu svetu posvečajo fotografski natečaj

Slovensko planinsko društvo Gorica v sodelovanju s Fotoklubom Skupina 75 vabi vse ljubitelje fotografije in gora, starejše od 14 let, k sodelovanju na letošnjem fotografskem natečaju z naslovom Planinski svet.

Na fotografijah naj bo ujet čar gorskega in planinskega okolja – od neokrnjene narave, živalskega in rastlinskega sveta do človeške prisotnosti v gorah.

Sodelovati je mogoče v eni izmed dveh kategorij: fotografije, posnete s pametnim telefonom, ali fotografije, posnete z digitalnim fotoaparatom.

Rok za oddajo fotografij je sreda, 1. oktobra 2025. Fotografije naj bodo izključno v JPG obliki, poslati pa jih je treba po elektronski pošti na naslov planinskisvet@spdg.eu (največ 4 fotografije na kategorijo, do 20 MB priponk). V sporočilu je treba napisati naslove fotografij, ime, starost in telefonski kontakt avtorja fotografije.

Strokovna žirija Fotokluba Skupina 75 bo izbrala najboljše fotografije. Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani planinskega društva www.spdg.eu, zmagovalci pa bodo obveščeni tudi po elektronski pošti oziroma po telefonu. Podelitev nagrad in razstava nagrajenih del bosta potekali v nedeljo, 26. oktobra, na društvenem Prazniku kostanja.

V vsaki kategoriji bodo podeljene po tri nagrade in tri pohvale. Iz Slovenskega planinskega društva Gorica za zaključek opozarjajo, da je udeležba na fotografskem natečaju povsem brezplačna.