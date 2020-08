Plesno zabavo z mamili prekinili policisti

Priredili so pravi disko večer, na katerem ni bilo o zaščitnih maskah ne duha ne sluha, medtem ko alkohola in mamil ni manjkalo. Kaj kmalu pa so jim načrte prekrižali policisti, ki so prekinili nezakonito plesno zabavo in oglobili udeležence.

Skupina mladih se je v noči s četrtka na petek požvižgala na predpise, ki so povezani s preprečevanjem širjenja bolezni covid-19, in priredila množičen »žur« v Tržiču. Možje v modrem so na plesišču, kjer so ob bučni glasbi poskrbeli tudi za stroboskopske luči, in v drugih prostorih našteli okrog 40 mladih. Nihče izmed njih ni nosil zaščitne maske, tudi medosebne varnostne razdalje niso upoštevali. Med preiskavo prostorov so našli tudi 26 gramov marihuane in druga mamila.