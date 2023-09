Pletejo sodelovanje med umetnostjo in gospodarstvom

V muzejskem kompleksu sv. Klare v Gorici si bo od jutri mogoče ogledati razstavo, ki združuje deželno zgodovino, umetnost in obrt. V sklopu četrte izvedbe projekta CreAttivo – Arte e Impresa FVG in Cammino, ki ga organizira združenje Maravee Projects s podporo Dežele Furlanije Julijske-Krajine, so včeraj predstavili medijem novo razstavo, pri organizaciji katere so združili moči podjetji Very Wood in Gervasoni iz kraja Pavia pri Vidmu ter podjetje Legnolandia iz kraja Forni di Sopra, učenki poklicne šole za izdelavo mozaikov iz Spilimberga in kipar Calogero Condello. Projekt si je zamislila in vodila Sabrina Zannier in je nastal v sodelovanju z Občinama Gorica in Oglej, Fundacijo iz Ogleja, s šolo za izdelavo mozaikov iz Spilimberga in z združenjem Confindustria iz Vidma.

Poslanstvo projekta CreAttivo je ta, da plete mreže sodelovanja med umetnostjo, gospodarstvom in teritorijem. Rdeča nit letošnjega projekta so mozaiki iz oglejske bazilike, tema projekta pa je pot do miru med duhom, materialom, etiko in estetiko, ki je predstavljena tudi v razstavnem prostoru. Obiskovalci se lahko sprehodijo po namišljeni mestni ulici, ki jo krasijo kipi iz mavca in steklenih vlaken Calogera Condella. Slednji prikazujejo dekleta in fante, ki izražajo različne občutke in duševna počutja ob propadu moralnih, etičnih in družbenih vrednot. V središču razstavnega prostora se dviga slika notranjosti oglejske bazilike, pred katero stojita dva kipa sklonjena v molitvi. Zamišljena pot vodi do neke vrste rimskega foruma, ker se iz mozaičnih tal dvigajo kipi mladeničev, ki na nek način prikazujejo prenovo. Razstavni prostor je namenjen tudi izdelkom zmagovalk mednarodnega natečaja Mosaico&Design, to so puf/miza Newsdi Gervasoni in puf Isola Very Wood, ki jih je s podjetjema Gervasoni in Very Wood izdelala Indijka Purnima Allinger in jih krasijo mozaični motivi, ter projekti igralno-čutnih sten iz lesa francoske umetnice Pauline Debuchy, v katerih prav tako najdemo mozaike. Slednje je izdelalo podjetje Legnolandia in so namenjene novemu otroškemu igrišču, ki ga bodo opremili v Ogleju v sodelovanju z Občino in Fundacijo iz Ogleja. Na ogled je tudi posnetek, ki prikazuje proces nastajanja izdelkov in sta ga posnela Stefania Marzona in Cabiria Lizzi.

Mreženje v vidiku EPK 2025

Kot je obrazložila Sabrina Zannier je cilj projekta ta, da se umetnost približa predmetom iz vsakdanje rabe in se na ta način združi umetnost in obrtništvo ter poudari pomen umetnosti v vsakdanjem življenju. Goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti je poudaril, da je projekt odličen primer mreženja in sodelovanja med različnimi ustanovami in odličnostmi, ki jih najdemo na teritoriju, in je lahko zgled za nadaljnje delo v vidiku Evropske prestolnice kulture. Kustosinja muzejskega kompleksa sv. Klare Emanuela Uccello je poudarila, da je razstava nov korak v smeri kontinuitete odprtja muzeja, saj si do leta 2025 zastavljajo cilj, da bi ponujali razstave skozi celo leto. Hkrati je to tudi preludij nove razstave Silva lapidea, ki bo zaživela sredi decembra in bo prav tako posvečena kiparstvu iz lesa in kamna.

Razstavo CreAttivo bodo uradno odprli danes ob 18.30 z nagrajevanjem natečaja Mosaico&Design in nastopom plesalca Luce Marchija. Razstavo si bo mogoče ogledati do 1. oktobra vsak petek, soboto in nedeljo od 15. do 19. ure.