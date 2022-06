Plošča spominja na Budala

Na pročelju gostilne Turri v Štandrežu so v soboto, 11. junija, odkrili ploščo, ki jo je kulturno društvo Oton Župančič ob petdesetletnici smrti postavilo v spomin na pesnika, pisatelja in prevajalca Andreja Budala, ki je v tem poslopju živel od 1. aprila 1946 do decembra 1947. Med krajšo svečanostjo je navzoče nagovorila predsednica kulturnega društva Oton Župančič Nataša Paulin, medtem ko je Gorazd Budal prebral pričevanje Marie Majde Jalen, ki se je rodila leta 1934 v Ljubljani in je bila družinska prijateljica Budalovih; danes živi v Vidmu. Ker na Beli Peči pri Trbižu, kjer je živela v otroških letih, ni bilo slovenskih šol, so jo starši leta 1946 – takrat je imela dvanajst let – vpisali v slovensko srednjo šolo v Gorico, tako da je zatem stanovala skupaj z Budalovimi v hiši, na katero so včeraj namestili spominsko ploščo.

Svečanosti na štandreškem trgu so se udeležili nekateri Budalovi sorodniki, ploščo je odkril ravno njegov vnuk Marko; prisotni so bili tudi razni domačini in člani novogoriškega društva Sanje. Do plošče so se odpravili v okviru sprehoda, speljanega po sledeh, ki jih je Andrej Budal pustil v Štandrežu. Udeležence je po vasi vodila Maja Peterin, po startu na Pilošču so šli do Krgišča za cerkvijo, zatem še do gostilne Turri in osnovne šole.