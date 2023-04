Ploščad bi uredili in uporabljali skozi vse leto

Za stavbo novogoriške občine se skriva urbani kotiček, ki se v poletnem času že več kot desetletje spremeni v poletno prizorišče oziroma Poletno sceno. Tu je našel svoj dom tudi Letni Kino Silvana Furlana, od leta 2018 pa ploščad nosi ime po rojaku, filmofilu Silvanu Furlanu. V Kinoateljeju so prepričani, da bi ploščad lahko uporabljali čez celo leto, zato so na novogoriško občino že večkrat naslovili pobudo, da se ploščad primerno uredi, saj se nenazadnje bliža tudi Evropska prestolnica kulture 2025.

Prostor skupnosti

Kot pravi Orjana Velikonja Grbac, direktorica Zavoda Kinoatelje, so Novogoričani in drugi obiskovalci so prepoznali kvaliteto in pozitivnost tega prostora, saj je nenazadnje postavljen v center kulturnega dogajanja mesta.

»Postal je prostor skupnosti, tudi s pomočjo kreativnih iniciativ različnih posameznikov, društev in organizacij. A žal le poleti. Ob poimenovanju ploščadi smo na tablo zapisali ”Goriška duša – filmsko srce”. Naša želja je, da te besede ostanejo vodilo, kako naj se ploščad razvija. Da postane odprt prostor srečevanja, spoznavanja, druženja in povezovanja obiskovalcev in domačinov, prostor za kulturne in umetniške dogodke, da prostor postane družabno središče mesta, srečališče, da na njem utripa goriška duša,« poudarja. Ob tem dodaja, da za vsebine lahko poskrbijo številne kulturne institucije, od nevladnih organizacij do društev. »Ob tem pa potrebujemo primerno urejeno infrastrukturo, od elektrike in drugih napeljav, mogoče celo možnost pokritega prizorišča, sanitarij.... Z malimi posegi lahko to resnično postane odlično javno prizorišče,« je prepričana naša sogovornica.