Goriška občina je sprožila postopek za ureditev ploščadi pri Rdeči hiši. Na voljo ima 1.500.000 evrov deželnih sredstev, ki so bila prvotno namenjena podzemnemu parkirišču na območju nekdanje tržnice na debelo v Boccacciovi ulici. Med zadnjim zasedanjem občinskega odbora so odobrili študijo izvedljivosti, ki med drugim za ploščad pri Rdeči hiši predvideva več zelenja in obenem tudi novo kolesarsko stezo.