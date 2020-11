Goriška policija je v nedeljo ovadila slovenskega državljana, ki ga je zasačila med vožnjo v napačno smer po avtocesti A34. 63-letnega voznika so ustavili pri štandreškem krožišču, potem ko je v nasprotno smer vozil že od uvoza na avtocesto pri Fari. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je moški pregloboko pogledal v kozarec. Avtomobil so mu zasegli in ga oglobili tudi zaradi kršitve ukrepov za zajezitev koronavirusa, saj je brez pravega razloga prehajal meje občin.