Tržaška prefektura, zadnja palača na Velikem trgu

Trst skriva v svojih palačah neizmerno umetniško bogastvo. Do večine teh lepot se težko prebijemo, če nimamo poklica, ki nas vodi tja, ali pa posebnih poznanstev. Ali pa se lahko dvakrat na leto udeležimo dogodkov italijanskega sklada za okolje FAI (Fondo Ambiente Italiano), ki jeseni in spomladi s strokovnim vodenjem spremlja skupine v običajno manj dostopne ali nedostopne kraje. Letos so se ob 13. jesenskih dnevih FAI odločili, da ponudijo vodene oglede prefekture, mestne hiše in univerzitetne pinakoteke.

Skok v preteklost

Pred tržaško prefekturo so v soboto dopoldne nastajale vrste obiskovalcev, članov sklada FAI in drugih, ki so čakali na ogled zlate palače. Manjšo skupino je z vodenjem v slovenskem jeziku spremljala Tereza Stavar, delegatka deželnega predstavništva sklada FAI. Ogled se je sicer začel že sredi trga, kjer so prostovoljke in prostovoljci ponudili informacije o nastanku Velikega trga in gradnji palač. Težko si danes predstavljamo tamkajšnji mandrač in obzidje iz 14. stoletja.

Nekoč je bil trg poimenovan po sv. Petru oziroma po cerkvi, ki je stala na njem. Do poznega 18. stoletja so tu bili pristaniški stolp, zapor in konjušnica ter večji hotel in gledališče. Iz tistega časa so še danes na trgu fontana štirih celin in spomenik Karlu VI. Tako kot ga danes vidimo, se je trg začel razvijati v prvi polovici 20. stoletja in polagoma pridobil današnjo obliko. Kot zadnjo so na njem zgradili vladno palačo. Na njenem mestu je sicer že stala dvonadstropna stavba, poslopje deželnega glavarstva, nad katerim so najprej dozidali še tretje nadstropje, nato pa vse porušili in leta 1902 začeli z gradnjo novega objekta na projekt Dunajčana Emila Artmanna. Temelje je dal zgraditi iz cementnih stebrov, ne pa iz lesenih drogov, kot so jih imele druge palače na trgu. Prekrita je s kamnito oblogo in steklenimi pisanimi mozaiki, na njej je viden vpliv avstrijske secesije.