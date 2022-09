Po covidu epidemija duševnih stisk mladih

Od začetka epidemije spomladi leta 2020 se je zelo povečalo psihološko nelagodje med mladimi, zlasti med najstniki. Povečana agresivnost, motnje v prehranjevanju, socialna anksioznost in drugi znaki psiholoških težav med mladimi so dosegli zaskrbljujočo raven, zato je Dežala Furlanija - Julijska krajina dodelila deželni prispevek za psihološko svetovanje in psihološko pomoč staršem nižješolskih učencev in višješolskih dijakov; deželni prispevek krije stroške za pet srečanj s psihologom, medtem ko morajo družine prispevati 25 evrov. Več informacij je na razpolago na strani Dežele FJK, kjer so tudi vsa potrebna navodila za vložitev ustreznih prošenj.

Težave psihološke narave med mladimi opažajo tudi v Dijaškem domu Simon Gregorčič v Gorici. »Situacija se je poslabšala, na primer v prehrani. Beležimo več primerov motenj v prehranjevanju in nasplošno poslabšanje prehranskih navad, predvsem pa prekomerno in nekritično uporabo računalniških in digitalnih orodij in posledično probleme v socializaciji. To pelje k večji anksioznosti in agresivnosti, kar je v sozvočju s splošnim trendom na državni ravni, tako v Italiji kot tudi v Sloveniji,« pravi ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez in pojasnjuje, da je veliko mladih v stiski tudi v Gorici, kjer so ravno zaradi tega maja odprli dnevni center otroške nevropsihiatrije zdravstvenega podjetja Asugi, v katerem beležijo zelo velik obisk. Težave mladostnikov so sicer v veliki meri posledica zaustavitve javnega življenja v letu 2020. Znižanje možnosti za socializacijo je med mladimi sprožilo val nelagodja, kar nekaj se jih ob zaključku izrednih razmer ni vrnilo k normalnemu življenju, temveč so še naprej ostali osamljeni oz. v »družbi« svojih računalnikov. Kristina Knez poudarja, da so se v Dijaškem domu odločili za pripravo celostnega programa, ki ga bodo namenili starostni stopnji nižješolcev. Povezali se bodo s strokovnimi službami iz Nove Gorice in Gorice, družinam bodo ponujali predavanja, vzgojiteljem dodatno izobraževanje na to temo, mladostnikom pa različne oblike soočanja in obdelave omenjenih tem. Prvi korak pa so v Dijaškem domu že naredili; odločili so se, da bodo izkoristili tudi priložnost, ki jo ponuja Dežela Furlanija - Julijska krajina z deželnim prispevkom za psihološko svetovanje in psihološko pomoč nižješolskim učencem in višješolskim dijakom oziroma njihovim staršem. »Da bi dostop do psihologa bil čim bolj enostaven in bi se svetovanje lahko izvajalo v slovenščini, smo se dogovorili s slovensko psihologinjo in psihoterapevtko Susanno Pertot, ki bo psihološko svetovanje izvajala kar v Dijaškem domu, od oktobra dalje,« pojasnjuje Kristina Knez in poziva starše, naj si preberejo navodila, ki so objavljena na spletni strani deželne agencije za pravico do izobraževanja – ARDIS. Pomoč lahko zaprosijo vsi starši, ki menijo, da bi psiholog lahko pomagal sinu ali hčeri pri premoščanju tudi začasnih težav (čustvenih, učnih, vedenjskih, prehranskih).

»Po sprejetju prošenj bodo starše naročili na brezplačno informativno srečanje s psihologom agencije ARDIS, nato bodo lahko izbrali psihologa iz seznama akreditiranih psihologov, med temi je tudi Susanna Pertot, ki bo svoje strokovno svetovanje nudila v Dijaškem domu,« pravi Kristina Knez.