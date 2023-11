Po parkiranju v peš coni tržiškim redarjem pokazal lažno vozniško

Tržiški lokalni policisti so med rednim nadzorom mestnega središča v peš coni naleteli na ustavljen tovornjak, italijanskih registrskih tablic. Voznika so vprašali za dokumente, pri čemer jim je izročil vozniško dovoljenje, ki ga je pridobil v Pakistanu. Po natančnem preverjanju so ugotovili, da gre za ponarejeni dokument. Vozniku, 45-letnemu državljanu Pakistana, so naložili globo 5100 evrov, za tovornjak pa so odredili trimesečno prepoved vožnje. Poleg tega so ga ovadili zaradi uporabe ponarejenih listin, pri čemer so tudi obvestili goriško državno tožilstvo, njegovo fotografijo pa so objavili v podatkovni bazi za ugotovitev identitete.