Po »pohvali« na vrsti študij medicine

Boljšega rezultata dobesedno ne bi mogel doseči. 18-letni Thomas Peric, doma iz doljanskega zaselka Vižintini v doberdobski občini, je svojo višješolsko kariero na znanstveni smeri liceja Simon Gregorčič zaključil s stotico in pohvalo.

Nad rezultatom je bil »presenečen« in razumljivo zelo zadovoljen. »Ciljal sem na visok rezultat, vedel pa sem, da so izpiti vsekakor uganka,« razlaga Peric, ki pa je maturitetni izpit doživljal »zelo dobro«.

Študij je Peric usklajeval tudi z intenzivnimi plesnimi treningi: v plesni šoli v Ronkah je treniral petkrat tedensko po nekaj ur. »Trinajst let se že ukvarjam s plesom, tako klasičnim kot sodobnim, tudi na tekmovalni ravni.« Raje ima sodoben ples, »saj se s klasičnim bolj malo sprostiš«. Sprostitev pa čaka mladega odličnjaka v poletnih mesecih, dokler ne bo čas za univerzo. Jeseni pa namerava v Ljubljano, kjer bo študiral medicino. »Trenutno me zanima predvsem dermatologija, potem pa bomo videli... Medicina pa me je pritegnila, odkar sem pobliže prišel v stik z znanstvenimi predmeti,« zaključuje Peric.