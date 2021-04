Po trčenju se je prevrnil na streho

Pred trgovino z jestvinami v Tržaški ulici v Gorici se je danes zgodila spektakularna prometna nesreča, v kateri sta bili lažje poškodovani dve osebi. Okrog 11.15 je voznik športnega terenskega vozila znamke Hyundai s parkirišča pred trgovino zavijal levo proti štandreškemu krožišču, v tistem trenutku pa je iz Gorice pripeljala mlada voznica avtomobila Citroen ds3 in silovito trčila vanj. Veliki terenec se je pri tem obrnil in obtičal na strehi. Mimoidoči so poklicali reševalce, ki so bili nekaj minut kasneje že na prizorišču nesreče. Voznik terenskega vozila, ki naj bi bil iz sovodenjske občine, je sam prilezel iz prevrnjenega avtomobila. Tako njega kot mlado voznico, ki je bila vidno pretresena, so z reševalnim vozilom odpeljali na pregled v goriško bolnišnico. Oba naj bi bila le lažje poškodovana. Ob zdravstvenem osebju so v Tržaško ulico prišli tudi gasilci, policisti, karabinjerji in redarji, ki preusmerjajo promet.