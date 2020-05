Po vrnitvi v Italijo še vedno dvotedenska karantena

Včerajšnje spremembe ukrepov na slovensko-italijanski meji so na Goriškem povzročile kar nekaj zmede. Marsikdo si je namreč napačno raztolmačil petkov odlok, s katerim je slovenska vlada uvedla tri nove kontrolne točke – Erjavčeva, Neblo in Predel – in med drugim predvidela, da lahko na podlagi ustreznega potrdila mejo prečkajo tudi tisti, ki morajo iz utemeljenih razlogov obiskati najožje družinske člane. Vladni odlok nekoliko sprošča ukrepe, ki veljajo na slovenski strani meje, ne vpliva pa na tiste, ki so jih sprejeli v Italiji.

Poenostavljeno: če Goričan iz nujnih razlogov obišče ožjega sorodnika v Novi Gorici, mora po vrnitvi v Italijo prestati dvotedensko karanteno.

Izjema so samo čezmejni delavci in drugi – zelo redki – primeri, ki jih navaja uredba predsednika italijanske vlade z dne 26. aprila.

Do uskladitve med državama glede novih pravil na meji namreč ni prišlo. »Na italijanski strani še vedno velja to, kar je veljalo v petek: kdorkoli pride v Italijo iz katerekoli druge države, tudi iz Slovenije, mora s tem seznaniti oddelek za preventivo zdravstvenega podjetja in prestati 14-dnevno karanteno. Izjeme so čezmejni delavci, zdravstveni delavci in potujoči delavci podjetij, ki imajo sedež v Italiji,« je za Primorski dnevnik povedal vodja kabineta goriškega kvestorja Andrea Bottega, ki smo ga zaprosili za pojasnila. Zanimalo nas je, ali lahko tudi bivajoči v Italiji prehajajo mejo na Erjavčevi/Škabrijelovi in v Neblem na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa zaradi izvajanja gospodarskih in kmetijskih dejavnosti ter za utemeljen obisk ožjih družinskih članov (zakonca ali izvenzakonskega partnerja, otrok ter posvojencev, ki jih dejansko preživljajo), ne da bi pri tem tvegali karanteno. »Prestop meje je dovoljen, če gre za hude in nujne primere.

Če moramo recimo oskrbeti hudo bolno mamo, ki nima druge pomoči, je prehod meje iz vidika italijanskega policista upravičen, ob vrnitvi pa je treba vseeno poklicati zdravstveno podjetje in ostati dva tedna v izolaciji.

To je trenutno pravilo pri nas. Z meddržavnimi dogovori, ki bi predvidevali drugačen režim in nove izjeme, za zdaj nismo seznanjeni. Tudi potrdila lokalnih skupnosti, ki bi upravičevala prehod meje iz nujnih razlogov, v Italiji še niso predvidena oz. ni jasno, kdo naj bi jih izdajal,« so še povedali na kvesturi. »Glede dovolilnic nismo prejeli nikakršnih navodil,« je za Primorski dnevnik včeraj potrdil tudi vodja kabineta goriškega prefekta Giacomo Toma in pristavil: »Karantena je na podlagi državne vladne uredbe predvidena za vse, ki prihajajo iz tujine; kdor je v Sloveniji obiskal svojce, v odsotnosti novih določil italijanske vlade zaenkrat ne sodi med izjeme.« Včeraj se je sicer iz Gorice v Novo Gorico in nazaj peljalo več italijanskih državljanov, ki niso bili obveščeni, da s tem kršijo vladno uredbo.

V petek zvečer pa je zaradi nesporazuma na relaciji Nova Gorica-Gorica v javnost prišla vest, da tudi vloge italijanskih državljanov, ki bi si želeli v Slovenijo, sprejema Mestna občina Nova Gorica. »Prejeli smo več prošenj državljanov Italije, ki pa jim ne moremo izdajati potrdil. Potrebujemo namreč interpretacijo ministrstva za notranje zadeve, saj sprememba odloka tega vprašanja ne pojasnjuje. Gre za meddržavno zadevo: predvidevamo, da bo več znanega v začetku prihodnjega tedna,« so sporočili iz novogoriške občine.

Tudi slovenski generalni konzul v Trstu Vojko Volk opozarja, da sedanji režim na meji urejata dve uredbi, slovenska in italijanska. Zahteve za olajšanje prehodov bi bilo zato treba nastavljati na obe državi, torej ne samo na Ljubljano, ampak tudi na Rim.

Tudi če bi Slovenija jutri enostransko odprla mejo z Italijo, to bi še vedno ne pomenilo, da bi državljani Italije mejo lahko prehajali, saj zanje še vedno velja vladna uredba, zaradi katere tvegajo ob povratku karanteno in kazni. Najboljša rešitev bi bila po konzulovem mnenju skupna odločitev Evropske unije glede odpiranja meja, v izogib izjemam, ki bi lahko prizadele obmejno prebivalstvo držav, ki ne bi sodile vanje.