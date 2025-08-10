Počilo v stanovanju v Tržiču, moški huje poškodovan

V stanovanju v Ulici Verdi v Tržiču je danes okrog 5. ure prišlo do eksplozije, pri čemer se je huje poškodoval 56 let star moški. Gre za romunskega državljana, ki si je resno opekel obraz in noge. Reševalci so moškega odpeljali na specializirani oddelek za zdravljenje opeklin v Padovi.

Do eksplozije je prišlo v stanovanju v prvem nadstropju bloka s hišno številko 3. Po prvi rekonstrukciji dogodka, naj bi moški v svojem stanovanju celo noč pozabil odprt plin za kuhinjsko ploščo. Ko je zjutraj vstal, je prižgal luč. Takrat naj bi iskra iz stikala za luč v stanovanju, nasičenem s plinom, povzročila eksplozijo. K sreči je bilo eno izmed oken v kuhinji odprto, tako da je se je plin vsaj delno porazgubil.

Na kraju so posredovali gasilci, karabinjerji in reševalci službe 118. Poleg 50-letnika se ni nihče drug poškodoval, tudi v stanovanjskem bloku niso zabeležili druge škode. Stanovanje, v katerem je prišlo do eksplozije, so zaplenili.