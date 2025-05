Pod drobnogled bodo vzeli kataster in zemljiško knjigo

»Gre za sistem, ki ga preostali del Italije nima,« je včeraj v Gorici izpostavil deželni odbornik Sebastiano Callari o katastrsko-zemljiškoknjižnem sistemu, ki velja na območju goriške in tržaške pokrajine ter v nekaterih drugih občinah. Napovedal je, da prireja dežela Furlanija - Julijska krajina v okviru programa Evropske prestolnice kulture 2025 tridnevni strokovni posvet z naslovom Zemljiškoknjižni sistem - čezmejne povezave med kontinuiteto in perspektivami. Potekal bo od četrtka, 22. maja, do sobote, 24. maja, v avditoriju furlanske kulture in bo obravnaval pravne in gospodarske vidike zemljiške knjige, tj. javne evidence, v kateri se zbirajo podatki o stvarnih pravicah na nepremičninah.

Dediščina Avstro-Ogrske

Katastrsko-zemljiškoknjižni sistem, ki bo osnovna tema tridnevnega posveta, je Gorica skupaj z nekaterimi drugimi kraji v FJK podedovala od Avstro-Ogrske. Trenutno je dualni sistem zemljiške knjige in katastra v Italiji še v veljavi na tistih ozemljih, ki so bila del avstro-ogrskega cesarstva in so bila priključena po koncu prve svetovne vojne. To so območja tržaške in goriške pokrajine, Trenta in Bocna ter nekaterih občin na Videmskem, treh občin pokrajine Belluno ter občin Pedemonte (Vicenza), Magasa in Valvestino (Brescia). V Gorici upravlja zemljiško knjigo urad v Ulici Roma, ki je odprt za javnost. »Če je zemljiška knjiga v Furlaniji - Julijski krajini unikat, je goriška pravi unikat v unikatu,« je dejal nekdanji poslanec Guido Germano Pettarin. Cesarica Marija Terezija je med številnimi reformami izvedla tudi reformo katastra in zemljiške knjige, slednjo so potrebovali predvsem iz davčnih razlogov. V Gorici velja zemljiška knjiga iz obdobja po Mariji Tereziji, v Trstu pa je zemljiška knjiga nekoliko drugačna in rahlo starejša, je razložil Pettarin. Sistem katastra in zemljiške knjige (nem. Grundbuch) se tiče ene tretjine prebivalcev dežele FJK, je povedal Callari. Taisti sistem velja v 21 evropskih državah. V Italiji je po drugi strani v veljavi t. i. latinski kataster.

Vrhunec posveta bo v soboto

»To bo resnično izjemen dogodek, čeprav se morda zdi namenjen zlasti izvedencem. Gre namreč za eno izmed odličnosti našega ozemlja, na katero je želel odbornik Callari usmeriti pozornost in obenem preveriti, ali bi se ta sistem lahko razširilo na druga območja,« je dejala občinska odbornica za EPK 2025 Patrizia Artico. V treh dneh se bo na posvetu zvrstilo več mednarodnih strokovnjakov, ki redno uporabljajo zemljiškoknjižni sistem. Med temi bodo goriška odvetnika Samo Sanzin in Alessandro Puhali, notar Damjan Hlede, nekdanji predsednik Pritožbenega sodišča v Trstu Sergio Gorjan in podpredsednica slovenskega Ustavnega sodišča Neža Kogovšek Šalamon. Ključni dogodek bo v soboto s podpisom memoranduma v prisotnosti predsednika FJK Massimiliana Fedrige, ministra za gospodarstvo in finance Giancarla Giorgettija in predsednice paritetne komisije med državo in deželo FJK Elene D’Orlando. V soboto bo potekala tudi okrogla miza o prihodnosti zemljiškoknjižnega sistema, ki jo bo vodil Marco Padrini.