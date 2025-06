Podjetje iz Benetk si je na Goriškem z nezakonitimi dogovori s šestimi uradniki oziroma funkcionarji pridobilo več kot milijon evrov vredna javna naročila za nakup novih šolskih avtobusov. Tako so danes sporočili finančni policisti.

Preiskava, ki jo je vodilo goriško tožilstvo, je obelodanila več različnih nepravilnosti pri postopku. Finančni policisti so med drugim zasegli razpisno dokumentacijo in računalnike, ki so jih uporabljali osumljenci. Šesterico uradnikov so ovadili.