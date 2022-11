Podpora mladim glasbenikom

Lions club Maria Theresia in Občina Gorica sta v torek v spomin na glasbenico Cecilio Seghizzi podelila dvanajst štipendij v višini 500 evrov mladim glasbenikom, ki obiskujejo glasbene šole v Gorici. Štipendije so financirali z izkupičkom dobrodelne dražbe likovnih del Cecilie Seghizzi, ki so jo izpeljali v gledališču Verdi.Med prejemniki štipendij je tudi nekaj gojencev Glasbene matice in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Denarno podporo sta namreč prejela violinist Niccolò Kolata, ki obiskuje razred prof. Ambre Cossutta pri Glasbeni matici, in pianist Lorenzo Tomada, gojenec Sijavuša Gadžijeva najprej na šoli Komel, zdaj pa na Glasbeni matici. Na glasbeni šoli Emil Komel so si štipendijo prislužili kar štirje učenci: pevki Gabriella Sofia Donadio in Francesca Marinelli, ki obiskujeta razred prof. Alessandre Schettino, Makrina Quinzi, gojenka violine najprej v razredu Jurija Križniča zdaj pa s prof. Mojco Križnič, in Francesco Sentieri, učenec tolkal naprej pri prof. Francescu Gavostu, nato pa pri prof. Janu Sturialeju in član skupine Komel Contemporary Ensemble, s katero je tudi nastopil na torkovem koncertu. Vsi prejemniki štipendij so se občinstvu predstavili z eno skladbo.

Svoje glasbene spretnosti so prikazali tudi ostali štipendisti oz. gojenci ostalih glasbenih šol v Gorici. Na glasbeni šoli Rodolfo Lipizer je štipendijo prejel pianist Gabriele Sanfilippo, na šoli Go Music pevec Giovanni La Marra. Na glasbeni šoli Casa delle arti so štipendijo prejeli kitaristka Ksenia Liviero, pevka Beatrice Pietrosanti in kitarist Riccardo Russo. Med prejemniki pa je bil najmlajši Mariavirgilio Long Savogin, gojenec violine na Glasbeni akademiji Città di Gorizia.Kot je povedala predsednica Lions cluba Maria Theresia Fabia Selva, je bil torkov koncert tudi prvi, na katerem so se skupaj predstavili gojenci prav vseh glasbenih šol v Gorici in je tako z njim padla še ena meja tudi v vidiku leta 2025. Na Evropsko prestolnico kulture je v svojem pozdravu spomnil tudi Fabrizio Oreti, odgovorni za kulturo v goriškem občinskem odboru, ki je poudaril pomen vzgajanja najmlajših h kulturi in njihovega približevanja krajevni kulturni dediščini, v katero nedvomno spada tudi zapuščina Cecilie Seghizzi. Oreti je še dodal, da skupaj z društvom Lions club Maria Theresia že načrtujejo podobne pobude v naslednjih letih.