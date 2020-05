Podporne skupine in telovadba za nosečnice se selijo na splet

Zaradi izrednih razmer, povezanih z izbruhom novega koronavirusa so tudi srečanja nosečnic z babicami v okviru projekta Salute – Zdravje, ki ga izvaja EZTS GO, preseljena na svetovni splet. Nosečnice iz Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe se tako kar od doma na daljavo udeležujejo srečanj v podpornih skupinah z babicami in ostalimi nosečnicami, z naslednjim tednom se bodo na enak način lahko pridružile še telovadbi.

Pred izbruhom epidemije so srečanja podpornih skupin potekala v italijanščini v Goriškem družinskem svetovalnem centru (Consultorio familiare), v slovenščini pa v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Šempeter pri Gorici). Gre za srečanja med nosečnicami v primerljivem obdobju nosečnosti, ki jih vodi babica v sodelovanju z drugimi strokovnjaki kot so fizioterapevt, nutricionist in psiholog. Srečanja zajemajo tematike, skladne z obdobjem nosečnosti, v katerem so udeleženke in obravnavajo nosečnost, porod ter po porodno obdobje, prvo z vidika nosečnice, zarodka in bodočega očeta ter kasneje z vidika mame, novorojenčka, očeta in družine.

»Pogovor z babicami in drugimi ženskami je v času nosečnosti še posebej pomemben. V trenutni izredni situaciji pa še toliko bolj saj bi se ženske lahko počutile izolirane, osamljene in nezmožne zaprositi za pomoč,« odločitev o prenosu teh vsebin na splet utemeljujejo na EZTS GO. Prvega srečanja se je udeležilo 8 žensk z območja Nove Gorice in Šempeter-Vrtojbe ter 8 žensk z območja Gorice, nadaljnja virtualna srečanja se bodo nadaljevala enkrat mesečno. Informacije o tečajih v italijanščini so na voljo na goriškem družinskem svetovalnem centru (tel.+39 0481 592863); za informacije v slovenskem jeziku pa v ginekološki ambulanti Lare Beseničar Pregelj, ki deluje v novogoriškem zdravstvenem domu ali v ginekološki ambulanti Tine Polenčič v šempetrski enoti Zdravstvenega doma ali preko elektronske pošte: fizioloska.nosecnost@bolnisnica-go.si.

Z naslednjim tednom začnejo tudi spletni tečaji telovadbe za nosečnice. Sodelujoče ženske se bodo lahko pridružile posebej za to ustvarjeni Facebook skupini, kjer si bodo lahko od doma ogledale posnetke vaj, in jih izvedle. Prav tako bodo lahko v skupini z vodjo vaj komunicirale tako v slovenščini kot v italijanščini.

Namen projekta Salute-Zdravstvo »Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev« je okrepiti ponudbo in izboljšati izvajanje in kakovost zdravstvenih in socialnih storitev za prebivalstvo, ki živi na čezmejnem območju EZTS GO, prek pilotnih aktivnosti združevanja storitev in zdravstvenih struktur. Projektne aktivnosti predvidevajo sodelovanje italijansko – slovenskih delovnih skupin na petih različnih področjih: enotni sistem naročanja, duševno zdravje, avtizem, fiziološka nosečnost in socialno vključevanje.