Podvojen prostor za mize in stole

Goriška občinska uprava bo podvojila prostor, ki ga imajo na razpolago gostinci za svoje dejavnosti na odprtem, pri čemer jim ne bo zaračunala višjega davka na zasedbo javne površine.

Goriški župan Rodolfo Ziberna in pristojni občinski odbornik Roberto Sartori pripravljata vrsto ukrepov, s katerimi bo občina priskočila na pomoč gostincem ob ponovnem odprtju njihovih lokalov. »Podvojili bomo prostor, ki ga imajo na razpolago upravitelji javnih lokalov, pri čemer iščemo ustrezno rešitev tudi za gostince, ki nimajo primernih prostorov v bližini svojih obratov,« pojasnjujeta občinska upravitelja, ki bosta gostince seznanila z novostmi, komaj bo sklep s svežnjem ukrepov pripravljen.

»Na občini nudimo brezplačna svetovanja vsem, ki potrebujejo informacije glede dostave blaga na dom, prodaje preko spleta, prošenj za zasedbo javnega prostora in najrazličnejših drugih vprašanj. Upam, da se bodo vsi pridružili našemu naporu; razumeti je treba, da vsak nakup, opravljen v Gorici, prispeva k oživitvi mesta,« poudarja Ziberna in pojasnjuje, da na občini iščejo način, kako poenostaviti vse upravne postopke, ki pridejo v poštev v teh primerih. Župan je poleg tega prepričan, da je treba čim prej omogočiti ponovno odprtje javnih lokalov in trgovin. »Če podaljšamo zaporo še za eden ali celo dva tedna, nekateri ne bodo preživeli. Posvetiti se je treba ukrepom za zmanjšanje tveganja za okužbo s koronavirusom, po drugi strani je treba čim prej omogočiti gostincem, da odprejo svoje lokale,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna