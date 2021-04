Pogačar je bil dvakrat tretji

Pokrajinski odbor borčevske zveze ANPI-VZPI v nedeljo, 25. aprila, prireja 66. kolesarsko dirko Montes; v preteklosti so se je udeležili številni kolesarski asi, med njimi tudi slovenski šampion Tadej Pogačar, ki je dvakrat zasedel tretje mesto, leta 2015 in 2016. Na letošnji dirki, dolgi 109 kilometrov, bo tekmovalo 186 mladih kolesarjev iz 28 ekip. Med nastopajočimi bodo tudi hrvaška mladinska državna reprezentanca; pet ekip bo prišlo iz Slovenije, ena pa iz Poljske. Dobre uvrstitve si na prestižni in zahtevni dirki nadeja tudi 18-letni Openc Daniel Skerl, ki dirka za ekipo UC Pordenone. Dirka bo obšla celo goriško pokrajino, med njenim prehodom bo promet oviran; začela se bo ob 14. uri v Štarancanu in se zaključila okrog 16.30 v Tržiču. Predvideni so trije gorski cilji, in sicer na Bukovju, na Vrhu in v Martinščini; petnajst kilometrov pred koncem so v traso dirke vključili vzpon pri Palkišču, kjer gre pričakovati napade najboljših tekmovalcev. Dirko prirejajo v spomin na tisoč padlih partizanov iz goriške pokrajine in na Silvia Marcuzzija - Montesa, ustanovitelja partizanske zaledne organizacije, ki se je med drugo svetovno vojno ukvarjala z zbiranjem hrane in sanitetnega materiala za potrebe garibaldincev in slovenskih partizanskih enot.