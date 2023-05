Pohod ob prvem maju povezal Brda

Kulturno društvo Briški grič je v ponedeljek poleg popoldanskega prvomajskega slavja že v dopoldanskih urah izpeljalo 17-kilometrski čezmejni pohod, na katerem se je zbralo sto pohodnikov. Speljan je bil po asfaltu, makadamskih poteh, stezah in med vinogradi skozi Valerišče do Dolnjega in Gornjega Cerovega, mimo Vipolž v dolino ob potoku Birše ter med vinogradi z vzponom na Gmajno v Kozani do kmetije Radikon. Po krajšem počitku in prijetnim pogovorom z gospodom Radikonom so pohodniki krenili dalje po stranskih potek do vasi Šmartno, kjer so si ogledali vas in se odpočili. Sledil je vzpon skozi zaselek Imenje do Gonjač, kjer je kulturno društvo Briški grič priredilo krajšo slovesnost pred spomenikom padlim. Vokalna skupina Briške trcinke pod taktirko Mojce Cej je zapela dve pesmi, ob prebiranju poezije so pohodniki položili šopek rož k spomeniku. Nekateri so se povzpeli tudi na razgledni stolp.

Po asfaltu so se pohodniki sprehodili skozi Kojsko in Hum, državno mejo so prečkali na Sovenci, od koder so se vrnili na društveni sedež. Kar nekaj udeležencev iz Videmskega in iz Pordenona, ki sta jih v Brda privabila opis trase in reklama na društvenih družbenih omrežjih. Pohod je bil zanje priložnost za spoznavanje tako naravnih lepot kot tudi slovenske prisotnosti in kulture v Brdih. Zagotovili so, da se bodo še kdaj vrnili.