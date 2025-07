Poklon Hilariju Lavrenčiču, človeku, ki je znal povezovati

Verjel je v moč petja kot graditelja mostov med generacijami in skupnostmi. In ravno skozi pesem, ki ji je bil predan vse življenje, so se v četrtek v sugestivni kulisi vrta Palače de Grazia poklonili spominu na Hilarija Lavrenčiča, izjemnega zborovodje in glasbenega pedagoga, ob prvi obletnici njegove smrti.

Spominski koncert je oblikovala vokalna skupina Mittelvox ensemble pod umetniškim vodstvom Mateje Černic, večer je bil vključen v program festivala Prečkanja - Sconfinamenti, ki ga je priredila Glasbena matica v sodelovanju z Imago Sloveniae in se je zaključil včeraj.

Zapuščina, ki presega meje

»Ta večer je nekaj posebnega - je poklon, spomin in zahvala. Ob prvi obletnici smrti ga s spoštovanjem in toplino posvečamo Hilariju Lavrenčiču, človeku, ki je s svojo predanostjo, znanjem in plemenitostjo pustil globoke sledi v našem prostoru in naših srcih. Hilarij Lavrenčič ni bil le izjemen glasbeni pedagog in zborovodja, temveč tudi povezovalec ljudi, skupnosti in generacij. Njegovo delo presega geografske, kulturne in človeške meje,« je v svojem uvodnem nagovoru povedal Manuel Figheli, ravnatelj Glasbene matice.

Spomnil je, da je Lavrenčič skozi desetletja svojega delovanja poučeval harmonijo, povezal generacije pevcev in poslušalcev ter pustil neizbrisen pečat v številnih ustanovah. Zato goriški koncert ni bil le kakovosten kulturni dogodek, temveč tudi ganljivo srečanje vseh tistih, ki so Hilarija Lavrenčiča poznali, cenili ter mu bili na tak ali drugačen način blizu. Skupna pesem, so izpostavili organizatorji, je postala prostor spomina in hvaležnosti, kot se spodobi za človeka, ki je v tišini, a z močjo srca, zaznamoval glasbeno življenje na obeh straneh meje.