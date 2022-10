Poklon viziji s Helke Misselwitz

Približuje se 23. edicija čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki ga Kinoatelje organizira v sodelovanju s številnimi partnerji v sedmih mestih Slovenije in dežele Furlanije - Julijske krajine. Festival se bo zaključil 21. oktobra, že v nedeljo, 16. oktobra, pa bodo letošnjo nagrado Darka Bratine izročili nemški režiserki Helke Misselwitz.

Za uvod bodo že ta teden na sporedu Prvi Poleti; pester programski sklop bo potekal med četrtkom in petkom (13. in 14. oktobra) na novogoriški Mostovni. Platforma za razvijanje novih filmskih govoric bo prinesla več kot 30 svežih, inovativnih in eklektičnih filmov vseh žanrov, tako domače kot svetovne produkcije.

V vlogi mladih kuratorjev so se tokrat preizkusili tudi študentje Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in filmske smeri Univerze v Vidmu – Dams, ki bodo predstavili dela sovrstnikov, za katera menijo, da so najbolj izrazito zaznamovala aktualno čezmejno študentsko produkcijo.

Obeta se predavanje režiserke Urške Djukić, ki bo razkrila izkušnjo razvijanja svoje kratke in večkrat nagrajene animirano-dokumentarne mojstrovine Babičino seksualno življenje. Zavrteli bodo jagodni izbor iz festivala kratkega filma Fekk. Del spremljevalnega programa je umetniška instalacija o antropocentrizmu M_cro in multimedijski performans skupine Hybrida s poklonom Pierpaolu Pasoliniju ob stoti obletnici njegovega rojstva.

Med 16. in 21. oktobrom bo na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji v fokus postavljen obsežen opus letošnje dobitnice nagrade Darko Bratina – nemške režiserke Helke Misselwitz –, ki deluje kot nekakšna kronika obdobja pred padcem berlinskega zidu in vsega, kar je sledilo v življenju prebivalcev Nemške demokratične republike.

Svečana izročitev nagrade Darko Bratina nemški dokumentaristki bo potekala v nedeljo, 16. oktobra, v goriški Hiši filma s projekcijo filma Po zimi pride pomlad. Dogodek bo ob 18. uri. Pred tem bodo na vodenem sprehodu med Novo Gorico in Gorico razkrivali zanimive kotičke vzdolž meje, ki so navdihnili številne filmarje. Udeleženci se bodo Dobimo se ob 14.30 na Trgu Evrope, sprehod z ogledom filmskih lokacij in pogovorom z gosti se bo zaključil ob 17. uri v Raštelu.Na celodnevni mojstrski delavnici pod mentorstvom Helke Misselwitz, ki se bo v ponedeljek, 17. oktobra, odvila v Kulturnem domu v Novi Gorici, se bo udeležencem pridružil tudi pisatelj in filmski zgodovinar Claus Löser. Osvetlil bo delovanje državnega filmskega studia Nemške demokratične republike DEFA, ki je produciral režiserkine filme vse do propada NDR. Poleg njenih kratkih filmov iz serije KINOBOX bo prikazan tudi njen igrani celovečerni prvenec Herzsprung. Dogodek je brezplačen.V torek, 18. oktobra, bodo gostovali v tržaškem Gledališču Miela, kjer je med drugim na programu Tuja Odra, film o reki, ki izvira na Češkem in se izliva v Baltik ter tvori skoraj dvesto kilometrov meje med Poljsko in Nemčijo. »Ni le tok, pač pa tudi zgodovina,« pravijo organizatorji festivala. V sredo, 19. oktobra, se filmska karavana seli v Ljubljano v Slovensko kinoteko. V filmu Kosovni odpadki na programu ob 18. uri želi režiserka prikazati vzhodnoberlinski punkovski bend, ki bobna na smeti, in tako govoriti o potrebi po družbenih spremembah, ko je zgodovina še enkrat prehitela film in je padec zidu spremenil ne le njeno delo, pač pa tudi njene protagoniste. Sledi njen drugi celovečerni igrani film Angelček, za katerega je bila nagrajena tudi na filmskem festivalu v San Sebastianu.

V četrtek, 20. oktobra, gostuje festival Poklon viziji v Špetru, letošnjo edicijo pa zaključujejo v petek, 21. oktobra, v kinu Visionario v Vidmu, kjer bo med drugimi na ogled tudi dokumentarec Kdo se boji črnega moža in portret Helga Paris, fotografinja, posvečen eni najpomembnejših fotografinj NDR.