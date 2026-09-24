Trgače so plačevali manj kot tri evre na uro

Več kot sto delavcev so za težaško delo v vinogradih na Goriškem in Videmskem plačevali manj kot tri evre na uro. Obenem pa so med letoma 2019 in 2023 prikrili več kot milijon evrov dohodka, državi pa niso plačali več kot 200.000 evrov Davka na dodano vrednost in približno 80.000 evrov drugih davkov. Goriški finančni policisti so stopili na prste podjetju s fiktivnim sedežem v Romuniji.

Podjetje je vinogradniškim družbam na območju Goriške in Videmske zagotavljalo delovno silo, pri tem pa se je predstavljalo kot romunsko podjetje. Finančni policisti so ugotovili, da so ga v resnici vodili iz Goriške pokrajine. Čeprav so bili bančni računi registrirani v Romuniji, je podjetje v resnici poslovalo le v Italiji.

Do odkritja je prišlo v okviru preiskave Caravelle, ki so jo leta 2023 sprožili zaradi suma izkoriščanja delavcev. Takrat so ovadili skupino treh romunskih in moldavskega državljana, ki so »na črno« zaposlovali večje število delavcev v vinogradih na območju med Goriško in Videmsko pokrajino. Delavci so bili prisiljeni delati v zelo slabih razmerah. Vse štiri so februarja 2023 aretirali, zdaj pa jim na goriškem sodišču sodijo zaradi izkoriščanja delovne sile. Sojenje je trenutno v fazi glavne obravnave.

Pri tokratnji preiskavi so sodelovali tudi romunski nadzorni organi. Ugotovili so, da večina od 107 delavcev (vsi imajo stalno prebivališče v Romuniji) tam ni bila vključena v sistem socialnih prispevkov. Prav tako niso bili prijavljeni za delo v tujini. Delavci po ugotovitvah finančnih policistov niso bili prijavljeni niti v Italiji. Za svoje delo so prejemali zelo nizko plačilo, v nekaterih primerih manj kot tri evre neto na uro.