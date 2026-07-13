Poletje izkoriščajo za povečanje požarne varnosti

V Sovodnjah izkoriščajo poletne mesece za povečanje požarne varnosti občinske telovadnice. »Dela so se začela sredi maja, takoj po zaključku prvenstev in tekmovanj, kot je bilo dogovorjeno z društvi, ki uporabljajo telovadnico. Trajala bodo do konca septembra, tako da bo nato telovadnica nared za novo športno sezono,« pojasnjuje sovodenjska podžupanja Alenka Florenin.

Naložba v prenovo športnega objekta je skupno vredna 240.000 evrov, pri čemer je Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotovila 192.000 evrov, medtem ko je sovodenjska občina pristavila še 48.000 evrov iz svojega proračuna. Obnovitvena dela izvaja podjetje CETIiz Vidma.

In kaj sploh predvidevajo obnovitvena dela? Tribune bodo prilagodili novi protipožarni zakonodaji z odstranitvijo sedanje gumijaste talne obloge in lesenih sedežev, ki jih bodo nadomestili z novimi iz protipožarno certificiranih materialov. Poleg tega bodo poskrbeli za elektrifikacijo oken, tako da bo zagotovljeno samodejno odpiranje v primeru požara.

Sovodenjska telovadnica bo dobila tudi nov sistem za zaznavanje dima, ki predvideva, da se sproži alarm, če v objektu zagori. Ustrezno bodo izolirali skladišče in prostor, ki ga uporabljajo za fitnes; v obeh primerih bodo odstranili sedanja lesena vrata in postavila nova, ki bodo ravno tako certificirana za požarno varnost. V telovadnici bodo namestili tudi protipožarni sistem »Naspi«, na koncu pa bodo poskrbeli še za prebarvanje sten igralnega prostora in tribun. Objekt bodo ne nazadnje opremili tudi z vsemi predvidenimi tablami in opozorili, ki jih predvidevajo protipožarni predpisi.

Leta 2023 zamenjali parket

Postopek za prilagoditev sovodenjskega športnega objekta novim predpisom je bil dokaj zapleten. Začel se je pred tremi leti.

»Oktobra 2023 smo predali namenu nov parket in se takoj zatem lotili zbiranja dokumentacije za nadaljevanje postopka za povečanje protipožarne varnosti objekta. Tega pred zamenjavo parketa ni bilo mogoče storiti, saj prejšnji leseni pod kakorkoli ni zadoščal sedanjim zahtevam,« pojasnjuje podžupanja Alenka Florenin.

Po predaji namena novega parketa so ustrezno mnenje morali pripraviti gasilci, ki so s svojim delom končali julija lanskega leta. Takrat ni bilo na razpolago nobenega podjetja, ki bi se lahko takoj lotilo prenovitvenih del in jih dokončalo do začetka nove športne sezone, zaradi česar so se odločili, da počakajo na letošnje poletje.