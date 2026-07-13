Nocoj se bodo spomnili na požig Narodnega doma

Drevi ob 20.15 bo v preddverju Narodnega doma v Ulici Filzi v Trstu spominska svečanost ob 106. obletnici požiga. Program predvideva nagovor predsednice Fundacije Narodni Dom Lidie Glavina in arhitekta Marka Korošica ter glasbeni utrinek in polaganje vencev.

Požig Narodnega doma 13. julija 1920 je bil eden prvih znanilcev nasilja fašizma v Evropi. Med letoma 1988 in 1990 je bil Narodni dom obnovljen. 13. julija 2020, ob stoti obletnici požiga, je bil podpisan protokol za vrnitev Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji. Slovesnosti sta se takrat udeležila tudi slovenski predsednik Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella. Postopek vrnitve se je zaključil marca 2022, ko je bilo lastništvo preneseno na Fundacijo Narodni dom.

Na pročelje Narodnega doma bo svoj venec položil tudi tržaški odbor za mir, sožitje, solidarnost in pravice Danilo Dolci.