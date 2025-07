Poletna vročina večji problem od mraza pozimi

Poletna vročina bo v prihodnosti veliko večji problem od zimskega mraza. Za hlajenje poslopij v poletnem času bo potrebne več energije od njihovega ogrevanja v zimskih mesecih, urbana središča bodo morala biti načrtovana in urejena tako, da bodo učinki podnebnih sprememb omiljeni z ozelenitvami in energetsko prenovo starejših stavb.

V Eda centru v Novi Gorici so včeraj predstavili čezmejni projekt HeatIslands Adapt, v okviru katerega si bodo prizadevali prepoznati urbana območja, ki bodo najbolj izpostavljena učinku toplotnih otokov, in hkrati vzpostaviti skupni čezmejni sistem opozarjanja na vročinske valove, ki bo temeljil na okrepljenem sodelovanju med okoljskima agencijam ARPA in ARSO. Poleg njiju bodo pri izvajanju projekta sodelovali Goriška lokalna agencija - Golea, agencija za energijo Furlanije - Julijske krajine APE, Center zelenih strategij in podjetje Strategy Innovation. Projekt podpira tudi mreža pridruženih partnerjev, ki jo sestavljajo občine Nova Gorica, Gorica, Ajdovščina, Videm, Rence-Vogrsko, Lignano, Pordenon in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica; skupno je vreden 975.736,52 evra, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 780.589,21 evra. 92.127,31 evra je vredno italijansko javno sofinanciranje, 67.600 evrov slovensko javno sofinanciranje, 35.420 pa sofinanciranje privatnikov.