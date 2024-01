Policisti obravnavali nasilna moška

Goriški policisti so obravnavali dva primera nasilja v družini, zaradi katerih je kvestor Luigi Di Ruscio izdal opomin dvema nasilnima moškima. Gre za tuja državljana, stara med 40 in 50 let, ki so ju varnostni organi v preteklosti že obravnavali zaradi raznih kaznivih dejanj. Moška sta poleg tega v preteklosti imela težave zaradi prekomernega uživanja alkohola in poseganja po opojnih substancah.

Ob izdaji opomina so žrtve nasilja takoj deležne zaščite, medtem ko nasilneži tvegajo odvzem vozniškega dovoljenja in morebitnega orožja, ki ga imajo v lasti.

Dva nasilna moška, ki ju je obravnavala goriška policija, bosta sicer imela možnost slediti srečanjem, na katerih si prizadevajo za prevzgojo nasilnežev in jih soočajo s hudimi posledicami njihovega nasilnega vedenja.