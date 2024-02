Poljane zmagale med skupinami

V Sovodnjah se je z nagrajevanjem zaključil 25. sovodenjski pustni sprevod. Med skupinami so zmagali irski škrati s Poljan. Drugo mesto je zasedla pustna skupina društva Vesna iz Križa. Na tretje mesto so se uvrstili Ferlugi-Piščanci. Četrto mesto so zasedle Trebče. Na peto mesto sta se z istim številom točk uvrstili Cerovlje in Prosek-Kontovel.

Med skupinami so priznanje za sodelovanje prejeli Stile goriziano iz Gorice, Slivno, Društvo žena Bilje, kulturno društvo Skala iz Gabrij, Turistično društvo Cerje - Opajski pust, Kulturno-umetniško društvo Šempeter in kulturno društvo Sabotin iz Štmavra.

Sprevod je bil zelo množičen in pisan. Na koncu se ga je udeležilo 5 vozov in 13 skupin. Pustarjev je bilo preko 1700. Na čelu povorke je korakala godba Viktor Parma iz Trebč, ki na sovodenjskem pustu nastopa že 25 let. Sprevodu je sledil ples s skupino Happy day.