Poljska zmaga, mariborski zbor na drugem mestu

Gorica je v nedeljo skrbno zaprla okna in vrata kavarn, restavracij in trgovin ob prihodu množice pevcev z vseh krajev sveta, ki so v gledališču Verdi tekmovali za veliko nagrado enega najpomembnejših zborovskih tekmovanj v mednarodnem merilu. Da je mesto že krepko več kot pol stoletja znano po vsem svetu zaradi tekmovanja Seghizzi in da so tovrstni dogodki pripomogli h grajenju moderne Evrope že pred padcem zidov, so ponosno poudarili na slovesnem nagrajevanju predstavniki Dežele in Občine Gorica. Kontrast med dejstvi in splošnim upoštevanjem te dragocene dediščine pa ponuja vsako leto marsikatero iztočnico za razmišljanje.

Deželni zborovski narod je tudi letos dokazal, da je Seghizzi referenčni dogodek, saj so gledalci napolnili dvorano, da bi prisluhnili finalu in zaploskali zmagovalcem. Letos je slavila Poljska, z mladim zborom Pomorske univerze iz Ščečina. Drugo mesto je osvojil APZ Maribor pod vodstvom Tadeje Vulc, na tretje pa se je povzpel filipinski zbor Manila. Jubilejne izvedbe tekmovanja Seghizzi se je udeležilo devet zborov iz Kanade, Kitajske, Italije, Poljske, Slovenije, Španije, Ukrajine, ZDA in s Filipinov, ki so ponudili zanimive in v povprečju zelo kakovostne nastope, kot dokazuje tudi dejstvo, da je žirija porazdelila osrednje in posebne nagrade na širše število zborov.

Poljaki in Slovenci so se od samega začetka tekmovanja izkazali kot možni favoriti: prvi zaradi vokalnih in ekspresivnih sredstev, drugi zaradi premišljenih sporedov in ohranitve potrebne zbranosti skozi vse kategorije. Filipinci in Baski pa so kmalu stopili v krog najboljših zaradi virtuoznosti in dodelanih izvedb. Kanadski ženski zbor se je s posebno notranjo energijo dotaknil najbolj čustvenih strun, kitajski otroški zbor pa je zaslužil val aplavzov zaradi suverenosti vodenja in pripravljenosti zelo mladih pevcev. Kategorija, ki je letos najbolj navdušila, je nedvomno tista posvečena pop in gospel glasbi, saj je ponudila ognjemet vrhunskih izvedb z zelo dopadljivim (a nič manj zahtevnim) izborom skladb.

Kus zaključil mandat

Zmaga Poljske je predstavljala najbolj praznični zaključek dolgega mandata umetniškega vodje tekmovanja, Poljaka Eugeniusza Kusa, ki je letos sedel v žiriji skupaj s Petro Grassi, Sebastjanom Vrhovnikom, Eddijem De Nadaiem in Franciscom Cabrero. Kus je prejel posebno priznanje za opravljeno delo, tako kot bivši predsednik tekmovanja Italo Montiglio.

Tekmovanje sta podprla državno združenje zborov Feniarco in deželno združenje Usci, ki je v tem okviru priredilo tudi delavnico dirigentov, ki so sledili vsem fazam tekmovanja pod vodstvom Davida Bandlja.