Položili temeljni kamen tovarne prihodnosti

Imenovala se bo rFactory. Odprli jo bodo predvidoma meseca oktobra. Včeraj je v Ulici Timavo v tržiški industrijski coni potekala slovesnost ob začetku gradnje tovarne trajnostnih kompozitov podjetja nlcomp. To je inovativno zagonsko podjetje, specializirano za razvoj trajnostnih rešitev za industrijo kompozitov.

Tudi nova tovarna rFactory, ki jo bodo zgradili na 500 kvadratnih metrov površine, bo v celoti zgrajena s trajnostnimi materiali, od lesa do kompozitov, ki jih bo izdelalo samo podjetje nlcomp.

Računajo, da bo izgradnja tovarne ravno zaradi uporabe tovrstnih materialov in novih tehnologij zelo hitra. En del tovarne bo namenjen proizvajanju izdelkov iz že omenjenih kompozitov, ki slonijo na uporabi termoplastičnih smol in recikliranih materialov. Ob tem pa bodo še prostori za pisarne in sejna dvorana, poseben predel bo namenjen izdelavi do dvajset metrov dolgih sestavnih delov iz trajnostnega kompozita. Od oktobra načrtujejo, da bodo lahko že ugodili vse večjemu povpraševanju po trajnostnih materialih. Slednje bodo nato uporabljali v različnih sektorjih in v najrazličnejše namene: v ladjedelništvu, pri izdelavi vetrnih turbin ipd.

Slovesnosti so se poleg izvršnega direktorja nlcomp Fabia Bignolinija udeležili še vodja podjetja Samer & Co. Shipping Enrico Samer, tržiški župan Luca Fasan, deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante in predsednik Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško Antonio Paoletti. Prisotni so bili tudi številni predstavniki lokalnih podjetij ladjedelniškega sektorja.