Pomanjkanje družinskih zdravnikov dolgoročna težava

V goriški pokrajini in še zlasti na Tržiškem primanjkuje družinskih zdravnikov; gre za težavo, ki se vleče še iz obdobja pred začetkom pandemije covida-19. Zdravstveno podjetje je avgusta lanskega leta napovedalo, da bo zaposlilo dva nova družinska zdravnika; Stefano Favero je bil dodeljen konzorciju iz Fare, v katerega spadajo občine Fara, Gradišče, Romans, Zagraj in Vileš, Francesco Silvio Novati pa konzorciju iz Doberdoba, ki vključuje občine Doberdob, Foljan-Redipulja, Ronke, Škocjan, Turjak in Zagraj. Po teh dveh zaposlitvah prihaja na vrsto Tržič, kjer odhajata v pokoj družinska zdravnika Flavio Pieruzzo in Franco Monti. Direktor zdravstvenega okrožja, ki zajema južni del goriške pokrajine, Carlo De Vuono je včeraj skupaj s tržiško županjo Anno Cisint in občinskim odbornikom za zdravstvo Michelejem Luisejem napovedal, da bosta upokojena tržiška zdravnika nadomestila Federico Pica in Marianna Starnino, ki bosta prevzela ambulanti v ulicah Randaccio oz. Romana.

»Pomanjkanje družinskih zdravnikov predstavlja velik problem, ki ga občina, žal, ne more rešiti, čeprav je pristojna tudi za zdravstvene zadeve,« poudarja Anna Cisint, ki je zadovoljna, da bodo uspeli ustrezno nadomestiti upokojena zdravnika, po drugi strani opozarja, da se bodo podobne težave v prihodnjih letih še pojavljale. »Še ne vemo, koliko upokojitev bo v letošnjem letu,« razlaga De Vuono in pravi, da je poslal preko 250 sporočil po elektronski pošti zdravnikom iz najrazličnejših krajev po Italiji, ki so izrazili razpoložljivost k selitvi v druge kraje, vendar se nihče med njimi ni odzval na povabilo iz Tržiča.