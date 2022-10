Pomniki povojne obnove

V Doberdobu letos obeležujejo prav posebno obletnico, s katero so sicer po vsej verjetnosti seznanjeni le redki domačini in na katero opozarjajo stari logotipi, ki jih je mogoče opaziti na vse manjšem številu poslopij.

Leta 1922, pred natanko sto leti, so v Doberdobu obnovili oz. na novo zgradili številne hiše, potem ko je bila vas med prvo svetovno vojno do tal porušena. Pred vojno vihro so se rešila le redka poslopja, kar je dobro vidno na starih fotografijah, ki jih v svoji zbirki hrani domačin Karlo Ferletič. Po vojni so v Doberdobu – tudi z vojnimi odškodninami – zgradili več novih hiš, za kar je večinoma poskrbela zadruga Cerg - Consorzio edile della regione Giulia, ki so jo ustanovili na Tržiškem, da bi nudili možnost zaposlitve domačim delavcem, saj je bila v prvih povojnih letih stopnja brezposelnosti zelo visoka. Zadruga je bila izraz sindikalnih organizacij iz Laškega in Červinjana, katerih naslednik je bil po drugi svetovni vojni sindikat Cgil.

Zadruga Cerg je v Doberdobu več novih hiš zgradila leta 1922. Novozgrajena poslopja je opremila s svojim logotipom z letnico izgradnje. Do današnjih dni se je v Doberdobu ohranilo zelo malo tovrstnih logotipov; nekaj jih je zbledelo, tako da ni več mogoče razbrati, kaj na njih piše, medtem ko sta dva še kar dobro vidna. Karlo Ferletič pojasnjuje, da se eden nahaja na pročelju hiše v Ulici Proletarske brigade. Logotip, velikosti 60 x 40 centimetrov, je opazen samo z notranjega dvorišča; lastniki so poslopje pred leti prenovili, vendar takratnega logotipa niso prekrili z ometom in barvo, tako da je še viden. Nedaleč stran se je ohranil še en logotip, in sicer na stavbi, ki jo je leta 1981 preuredil v mehansko delavnico doberdobski mehanik Sergio Bastiani. Tudi v tem primeru je bilo poslopje zgrajeno leta 1922. Fotografijo logotipa zadruge Cerg smo poslali raznim poznavalcem krajevne zgodovine; Mitja Juren s Peči nam je pojasnil, da je v preteklosti logotip opazil tudi na Vrhu in v Martinščini, kjer je bila po prvi svetovni vojni obnovljena oz. na novo zgrajena večina hiš. Zadruga Cerg je hiše po vsej verjetnosti gradila tudi v Jamljah, Tržiču, Ronkah, Sovodnjah in številnih drugih krajih, ki jih je zajela prva svetovna vojna.

Pri povojni obnovi je imel izredno pomembno vlogo arhitekt Maks Fabiani, kot med drugim izhaja iz spletne razstave o obnovi Primorske po prvi svetovni vojni z naslovom »Tu je vse končano, vse je v ruševinah«, ki sta jo letos pripravili Petra Svoljšak in Petra Kolenc iz ZRC SAZU. Leta 1920 je bilo Fabianiju zaupano vodenje urada, ki je nosil uradni naziv Ufficio provinciale ricostruzioni architettura oz. kasneje Ufficio provinciale regolazioni e architetture danneggiate (s kratico UPRA). Do leta 1922, ko je bil urad ukinjen, je Fabiani izdelal preko 90 regulacijskih načrtov za povojno obnovo krajev v Posočju, na Goriškem, Krasu in v Vipavski dolini, na obeh straneh sedanje meje.