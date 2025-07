Popotovanje med preteklostjo in sedanjostjo Goric

Čezmejna kulturno-zgodovinska pot Cross Stories prepleta preteklost in sedanjost Gorice in Nove Gorice ter odpira prostor dialoga, spomina in umetnosti. Projekt, ki združuje Kulturni center Lojze Bratuž kot vodilnega partnerja in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica kot projektnega sodelavca, prinaša v javni prostor enajst jeklenih totemov oz. »daljnogledov«: devet v Gorico in dva v Novo Gorico.

Fotografije in večjezični opisi

Na izbranih točkah obeh mest bodo obiskovalci skozi posebna kukala uzrli pretekle podobe današnjega prostora. Fotografije iz različnih zgodovinskih obdobij so opremljene s kratkimi večjezičnimi opisi v slovenščini, italijanščini in angleščini, letnicami in QR-kodami.

Na včerajšnji tiskovni konferenci v Trgovskem domu v Gorici je predsednica KC Bratuž Franka Žgavec izrazila zadovoljstvo ob zagonu tako pomembnega sodelovanja. Umetniški vodja v SNG Nova Gorica Marko Bratuš pa je poudaril pomen povezovanja s slovenskimi organizacijami na italijanski strani meje.

Izšel bo tudi vodnik

Avtorica zamisli in koordinatorka Jasmin Kovic je izpostavila trajnostno vrednost celotne zasnove ter napovedala izid vodnika, ki bo dostopen na različnih točkah v obeh mestih. Zgodovinar Renato Podbersič je pojasnil, da so bile točke izbrane premišljeno, z mislijo na dostopnost in pomen za skupni goriški prostor.

V prihodnjih mesecih bodo projekt dopolnili z gledališkim programom v Amfiteatru SNG Nova Gorica in KC Bratuž ter s kamišibaj predstavami za vrtce in osnovne šole.