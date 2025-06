Porabo vode bodo čezmejno dnevno spremljali

Zmanjšati vodne izgube. To je glavno vodilo podjetij, ki so pristopila k projektu H2O Smartnet. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija in povezuje osem partnerjev iz Slovenije in Italije, ki bi radi med sabo delili izkušnje ter iskali rešitve za skupne težave. »Če se povezujemo, smo boljši in bolj uspešni,« je dejal Borut Mozetič, direktor podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, ki je vodilni partner projekta.

Želijo biti v koraku s časom

»Vodne izgube so velike,« je pojasnil Mozetič in dodal, da nihajo pri novogoriškem podjetju okrog 40 procentov. Iščoč sisteme za inovativno spremljanje in zmanjšanje vodnih izgub v vodovodnih omrežjih, so se podjetja skupno prijavila na razpis Interreg. Skupna vrednost projekta znaša 1.061.707,68 evra, od katerih 849.366,14 evra (80 odstotkov) krije Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Ostalih 20 odstotkov bodo na slovenski strani prispevali iz lastnega žepa, na italijanski pa bo za razliko poskrbela dežela Furlanija - Julijska krajina. Pri projektu sodelujejo poleg podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica tudi Acquedotto Poiana, Kraški vodovod, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Pridruženi partnerji pa so Kraški vodovod Sežana, Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, Zveza komunalnega gospodarstva Slovenije in Rete Imprese Smart Water Management FVG.

Projekt sloni na tehničnih izboljšavah - nadgradnji vodovodnih sistemov. Pozornost bodo usmerili tudi v okoljski in ekonomski vidik. Z uporabo naprednih IKT rešitev, kot so senzorji pretoka, pametni števci, optična vlakna in digitalne platforme za analitiko v realnem času, želijo uvesti proaktiven pristop k zmanjšanju vodnih izgub in odpornosti sistema. »Če je bilo doslej odčitavanje mesečno, bo z novim sistemom dnevno,« je pojasnil vodja projekta Borut Stepančič. Posebno pozornost bodo namenili tudi aktivnemu vključevanju prebivalcev, saj bodo s pomočjo digitalnih orodij omogočili boljši nadzor nad porabo in takojšnje obveščanje o nepravilnostih. Razviti želijo ustrezno informacijsko orodje - mobilno in računalniško aplikacijo, preko katere bi uporabnike obveščali, osveščali in poenostavili postopke plačevanja.