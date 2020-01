Poroke s civilnim obredom odslej tudi v Palači Coronini

Med poročnimi lokacijami, ki jih pari lahko izberejo v Gorici za civilno poroko, je odslej tudi Palača Coronini na Drevoredu 20. septembra. Goriška občina je namreč pred kratkim podpisala sporazum s Fundacijo Coronini Cronberg, na podlagi katerega se lahko poroke s civilnim obredom sklenejo tudi v dvorcu, ki ga je v devetdesetih letih grof Viljem Coronini pustil mestu.

Na območju goriške občine so si pari, ki se niso odločili za cerkveno poroko, doslej lahko obljubili večno zvestobo le na treh lokacijah: v beli dvorani mestne hiše, v parku za občinsko stavbo in v grofovi dvorani na goriškem gradu. Uporaba bele dvorane je brezplačna, za poroko v parku za občinsko stavbo pa je potrebno odšteti 52 evrov. Uporaba osrednje dvorane na gradu, tudi zaradi zgodovinskih značilnosti lokacije, pa stane 370 evrov. Trem možnim izbiram za civilni obred občina tako dodaja še eno možnost, ki vsebuje pravzaprav več variant. Fundacija Coronini Cronberg, ki upravlja dvorec in park, je namreč za obred dala na razpolago vežo dvorca in osrednjo dvorano v prvem nadstropju, za nadaljevanje poročnega slavja pa tudi park okoli stavbe.