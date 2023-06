Poskrbeli bodo za vzdrževanje cest

Sovodenjska občina bo izvedla vrsto vzdrževalnih del na občinski cesti na Malnišču in v sosednji Kosovelovi ulici na Peči, kjer so bile v preteklih letih pod cestišče vkopane nove kanalizacijske cevi, poleg tega še optični kabel, ki zagotavlja hitro internetno povezavo.

»Počakati smo morali, da so se zaključila dela, povezana z gradnjo novega kanalizacijskega omrežja in na sredstva, za katera smo se prijavili na deželnem razpisu. Cestišče je bilo ob zaključku del pokrpano, vendar smo se zaradi splošnega slabega stanja asfalta, ki je posledica več let različnih posegov, odločili, da kakorkoli izvedemo obnovitveni poseg, ki smo ga že dalj časa načrtovali,« pojasnjuje Alenka Florenin, ki je na sovodenjski občini odgovorna za infrastrukturna dela.

Najslabše pri mostu

Po njenih besedah je asfaltna kritina v najslabšem stanju v bližini mosta čez reko Vipavo, kjer zavijemo proti Malnišču, nekaj kritičnih točk je zatem tudi v sosednji Kosovelovi ulici na Peči. Poleg gradnje kanalizacijskega omrežja in namestitve vodovodnih cevi, za kar je poskrbela družba Irisacqua, sta v prejšnjih letih podjetji OpenFiber in Ultranet pod cestišče položili še optični kabel, ki zagotavlja hitro internetno povezavo; tudi v tem primeru so zarezo v cestišču ponovno asfaltirali, vendar je vseeno moteča za uporabnike ceste.

»Na Malnišču je precej prometa. Mnogi občani in tudi drugi avtomobilisti se radi peljejo preko Malnišča proti Štradalti oz. proti cesti, ki ob goriškem letališču vodi mimo tovornega postajališča do štandreškega krožišča, od koder zatem nadaljujejo svojo pot proti Gorici,« razlaga občinska odbornica Alenka Florenin, po kateri so na občinskem ozemlju že evidentirali še nekaj drugih cest in ulic, ki jih želijo čim prej asfaltirati in urediti. Med njimi je občinska cesta, ki vodi iz Gabrij proti Vrhu. Nekaj njenih odsekov so že asfaltirali pred leti, vendar jih je še nekaj, ki potrebujejo obnovo.