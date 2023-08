Poslednji pozdrav prijatelju

Množica mladih se je v nedeljo, 20. avgusta, zbrala v štandreški industrijski coni, da bi se po petkovem poslovilnem srečanju še enkrat poklonila spominu na 17-letnega Ismaila Mrkonjića. Mladenič je umrl v petek v katinarski bolnišnici, potem ko je v četrtek doživel usodni padec s svojim motorjem ravno v štandreški industrijski coni. Prijatelji so ob navzočnosti staršev in sestre prebrali nekaj ganljivih poslovilnih besed, zatem so po enominutnem molku vsi udeleženci na motornih kolesih prižgali motorje, tako da jih je bilo slišati daleč stran. Ismailove posmrtne ostanke bodo prepeljali v Bosno, od koder je po rodu njegova družina.