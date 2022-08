Postal bi statistik ali učitelj matematike

Eden izmed dveh letošnjih zlatih maturantov na tehniškem zavodu Jurija Vege je Riccardo Riccio, ki je ob koncu šolanja domov odnesel najvišjo oceno in pohvalo. Odličnjak je doma iz Gorice in prihaja iz italijanske družine. Njegova velika strast je informatika, saj v prostem času rad programira, poleg tega pa igra klavir pri Glasbeni matici in hodi v naravo, predvsem v hribe.

»Moj največji strah je bil ta, da ne bi utegnil premisliti vseh povezav med različnimi predmeti in pojmi na ustnem delu izpita,« pravi Riccardo, ki je sicer ciljal na stotico, a je ni pričakoval. Priznava, da še sam ne ve, kako je tako dobro izpeljal pisni preizkušnji. »Vedel sem, da sem naredil dobro delo, a ne tako dobro,« se posmeje 18-letni Goričan. Na maturo je šel sproščeno, čeprav je občutil pritisk sošolcev in domačih, ki so si pričakovali, da bi šolanje zaključil z najvišjo oceno. Zadovoljen je, da se je matura vrnila v stare tirnice, saj je lahko računal tudi na pisni del izpita in ni tvegal, da bi si vse zaigral z ustnim nastopom, pred katerim je imel nekaj treme. Tudi Riccardo je bil med tistimi, ki so za pisno nalogo iz slovenščine izbrali esej o ljubezni do glasbe, kjer je analiziral besedilo Oliverja Sacksa o odnosu med glasbo in človekom. »Prebral sem knjigo, ki jo Sacks omenja v odlomku, zato mi je bil naslov pisan na kožo,« pravi Riccardo. Druga pisna naloga iz informatike je trajala kar 7 ur, ki jih je odličnjak izkoristil do zadnje minute. Sestaviti je moral spletno stran in podatkovno bazo za urejanje gozdnega parka. Na ustni preizkušnji so mu profesorji ponudili fotografijo kolesa.