Posvetili se bodo pesnikovi viziji prihodnosti

Letošnji Gregorčičevi dnevi, ki se bodo odvajali med 14. in 21. oktobrom, se posvečajo pesnikovi viziji prihodnosti. Enajstič zapored jih prireja Goriški literarni klub Govorica v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica, Osnovno šolo Kobarid in podružnico Smast ter Šolskim centrom Nova Gorica. Dogodkov bo, glede na trenutno zdravstveno stanje v državi, nekoliko manj kot pretekla leta. Pomembno pa je, poudarja Darinka Kozinc, predsednica »Govorice«, da se v teh časih že utečene dejavnosti, kot so Gregorčičevi dnevi, ne prekinejo.»Letošnja rdeča nit je Gregorčič kot vizionar,« pojasnjuje Kozinčeva, ki meni, da je ta del Gregorčičevih del premalo raziskan. S to temo se je začel ukvarjati nedavno preminuli novogoriški literarni zgodovinar Zoran Božič. Organizatorji so tudi z mislijo na počastitev spomina nanj letos v ospredje umestili Božičevo nedokončano delo, ki ga želijo še nadgraditi.

Tridnevni program letošnjih Gregorčičevih dnevov se začenja v četrtek, 14. oktobra, ob 12.45 s polaganjem cvetja ob pesnikovem doprsnem kipu na Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Program bodo oblikovali dijaki novogoriškega šolskega centra, ki so pod vodstvom mentorice, profesorice Bojane Modrijančič Reščič pripravili recital pesnikovih manj znanih del. »Gregorčič žal izginja iz šolskih učbenikov,« ugotavlja Modrijančič Reščičeva.

Dan za tem, v petek, 15. oktobra, bo potekalo vsakoletno polaganje cvetja na pesnikov grob na pokopališču ob cerkvici sv. Lovrenca v vasici Smast blizu njegovega rojstnega kraja Vrsnega. Dogodek bodo zaokrožili učenci tamkajšnje podružnične osnovne šole, ki bodo recitirali svoje pesmi.

Osrednji dogodek letošnjih Gregorčičevih dnevov bo v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v četrtek, 21. oktobra, ob 18. uri. V okviru domoznanstvenih večerov, ki jih sicer prirejajo, bodo gostili predavanje Megi Rožič z naslovom Gregorčič – vizionar, kot ga je videl dr. Zoran Božič. Rožičeva je bila Božičeva študentka, ki je tudi prisostvovala njegovim predavanjem o Gregorčiču. Temo bo nadaljevala in razvila s svojim prispevkom. Sledil bo recital Gregorčičevih pesmi v izvedbi članov kluba Govorica in predstavitev literarnega glasila Govoriški zapisi, ki ga klub občasno izdaja. Večer se bo zaokrožil z ogledom filma ob 10. obletnici Goriškega literarnega kluba Govorica, jubilej so praznovali lani.

Letos se je organizatorjem Gregorčičevih dnevov oglasil tudi 90-letni Anton Pavlica iz Branika, dober poznavalec pesnikovih del in z njimi delil nekatere manj znane utrinke iz Gregorčičevega življenja, kar bo gotovo še dodatno osvetlilo pogled na njegovo delo.