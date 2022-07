Pot na Kapelo bolj varna in prijetna

Mestna občina Nova Gorica do prihodnjega četrtka, 4. avgusta, do 9. ure zbira ponudbe na javno naročilo za revitalizacijo čezmejne poti na Kapelo. Urejena peš pot bo nudila vsem obiskovalcem Kapele kot tudi bližnje okolice zanimivo točko postanka, z ureditvijo pešpoti pa pričakujejo tudi večji obisk iz sosednje Gorice, kar predstavlja graditev dobrih prijateljskih odnosov. Predvidena je namreč ureditev pešpoti tudi na italijanski strani tako, da bo urejena celotna povezava do Gorice.

Zdajšnja peš pot na Kapelo je precej neurejena: delno je pot makadamska, pretežno pa gre za travnato pot. Od državne meje z Italijo se proti Kapeli peš pot najprej strmo vzpenja, nato pa se pot počasi z desne strani odpre proti Rožni dolini. V tem delu se tudi vzpon malo ublaži. Zadnji del pa je ponovno bolj strm in se na koncu neurejeno priklopi na parkirišče ob cerkvi. Ta ista pot se trenutno uporablja tudi kot dostopna pot do oljčnega nasada, ki je na sosednji parceli ob omenjeni pešpoti. Ob peš poti na Kapelo se sicer nahajata tudi dve kapelici, ena v spodnjem delu, druga pa bolj proti vrhu, ki sta v zelo slabem stanju in potrebni prenove. Tudi betonske stopnice v spodnjem delu poti so v precej razpadajočem stanju. Z rekonstrukcijo čezmejne poti namerava novogoriška občina zagotoviti ustreznejše gabarite in parametre pešpoti ter urediti varno in prijetnejšo okolico. Kot je mogoče razbrati iz dokumentacije pripravljenega javnega naročila za revitalizacijo čezmejne poti, se bo nova os pešpoti večinoma prilagajala obstoječi poti.