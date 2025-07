Potnika čez vetrobransko steklo vrglo na cestišče

Danes ob 5.10 se je na avtocesti A4 malo po cestninski postaji pri Moščenicah v ovinku pripetila hujša prometna nesreča. Voznik avtomobila, ki je vozil proti Benetkam, je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z avtoceste ter silovito trčil v varnostno ograjo. V avtomobilu sta se peljala 20-letni in 23-letni brat iz Špetra ob Soči, ki sta se vračala domov iz Sesljana, kjer sta večer preživela s prijatelji. Potnik je prebil vetrobransko steklo in ga je vrglo na cestišče, pri čemer se je hudo poškodoval. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so ugotovili, da je v kritičnem stanju in ga na kraju stabilizirali ter intubirali. Nato so ga s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico. Voznik se je v nesreči lažje poškodoval in je uspel sam izstopiti iz avtomobila. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico. Na kraju so bili poleg reševalcev tudi policisti.