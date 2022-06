Potrdili Gorazda Božiča

Novogoriški mestni svet je na včerajšnji izredni seji brez glasu proti podprl imenovanje Gorazda Božiča, dosedanjega vodjo županovega kabineta, za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda GO! 2025. Božič bo to delo opravljal do imenovanja novega direktorja, vendar največ eno leto. Svet zavoda sicer upa, da bo razpis za direktorja s polnim mandatom objavljen še to poletje.

Svetniki so sejo začeli z obravnavo sklepa o odstopu dosedanje direktorice Kaje Širok, nadaljevali s potrditvijo Božiča za vršilca dolžnosti in nato odločali še o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025. Sprememba se, kot smo že poročali, nanaša na pogoje za imenovanje direktorja javnega zavoda in pomočnikov direktorja: odslej jim za zasedbo teh delovnih mest ne bo več treba izpolnjevati pogoja glede znanja italijanskega jezika, med pogoji pa ostaja znanje slovenskega jezika na osnovni in znanje angleščine na višji ravni.

»Prvi koraki bodo opolnomočenje vseh kulturnih ustvarjalcev tako iz javnega kot nevladnega sektorja na programih, ki so v bid booku, da revidiramo bid book in da zagotovimo financiranje, ki ga vsi pričakujemo od ministrstva za kulturo, da lahko produkcija projektov, ki jih naš prostor krvavo potrebuje, steče,« je takoj po potrditvi za medije povedal Gorazd Božič. Na vprašanje, ali bo potegnil tudi kakšne kadrovske poteze in imenoval pomočnike direktorja, pa je odgovoril: »Zadeve, ki jih je dosedanja direktorica že načrtovala, bom nadaljeval: torej oba razpisa, ki se ponavljata – tako za programskega vodjo kot za pomočnika direktorja za pravno-finančne zadeve bosta v kratkem objavljena. Nadaljujemo po planu, kot je začrtan.«Glede financiranja dela zavoda GO! 2025 je Božič še povedal, da je pogodba med novogoriško mestno občino za financiranje in zavodom v višini 1.270.000 evrov že podpisana. Od tega je občinskega denarja 270.000 evrov, medtem ko za preostali milijon, ki bi moral priti z Ministrstva za kulturo, pogodba med ministrstvom in občino še ni podpisana. Po Božičevih informacijah naj bi nova vlada to uredila v roku dveh tednov.