Potrebna je preventiva

Upajo, da jih Dežela Furlanija - Julijska krajina ne bo pustila na cedilu in da bo na čim boljši način poskrbela za ranjeno kraško pokrajino: nujna so finančna sredstva za čiščenje gozdnih in ostalih poti, za odstranitev poškodovanih dreves in za obnovo požganega ozemlja, tudi sama civilna zaščita pa je potrebna nove in sodobnejše opreme. Tako pravijo predstavniki vseh ustanov, ki delujejo na Vrhu in so se nedavno sestali, da bi se skupaj pogovorili o hudem požaru, ki je zajel goriški Kras in je ogrozil tudi vrhovske domove. V prostorih Lokande Devetak so se srečali predstavniki Jusa Vrh, društev Vrh sv. Mihaela in Danica, Zadruge Brajda Vrh, Župnije Gabrje-Vrh, krajevne sekcije ANPI-VZPI, Jamarskega kluba Kraški krti, Lovske družine Vrh in Športnega združenja Soča. Na sestanek so povabili tudi vrhovske člane občinske ekipe civilne zaščite.

Udeleženci sestanka so tudi v imenu domačinov izrazili hvaležnost do vseh, ki so na katerikoli način pripomogli h gašenju silovitega požara, in sicer slovenskim in italijanskim gasilcem, civilni zaščiti in gozdni policiji. Pomembno in hvalevredno se jim zdi zlasti dejstvo, da je pred dobrim mesecem prišlo do podpisa sporazuma med italijanskimi in slovenskimi gasilci, ki je nadgradil prejšnje čezmejne protokole ter olajšal čezmejno sodelovanje in posredovanje tudi slovenskih gasilcev.