Potrebujejo nove prostore in več prostovoljcev

Prejšnje dni je uradno nastopila jesen, za njo pa bo prišla zima. Na prehod v hladnejše dni se pripravljajo prostovoljci goriške nadškofijske Karitas, ki v Štandrežu v teh dneh zamenjujejo poletna in spomladanska z jesenskimi in zimskim oblačili. Zaradi tega je središče za zbiranje in oddajo oblačil goriške nadškofijske Karitas v Štandrežu začasno zaprto. Izključno zimska oblačila bodo potrebnim ponovno začeli deliti v petek, 2. oktobra, od 15.30 do 17.30 v stavbi s hišno številko 162 v Ulici San Michele v Štandrežu. Od torka, 6. oktobra, pa jih bodo zopet začeli zbirati v štandreškem župnišču ob običajnih urnikih: ob torkih med 10.30 in 11.30 ter ob petkih od 15. do 16. ure.

»Oblek in ljudi, ki po njih povprašujejo, je veliko, prostori, ki jih imamo na razpolago, pa so majhni,« pravi Viviana Morandin, predstavnica štandreške župnijske Karitas in goriške nadškofijske Karitas. Odkar je Štandrež postal edino središče za oddajo in sprejemanje oblačil za vso goriško nadškofijo, potem ko so center v Ulici Faiti v Gorici zaprli in potem ko so v Podturnu nehali deliti oblačila pribežnikom, se je delo štandreških prostovoljcev zelo povečalo. »V iskanju pomoči smo že potrkali na številna vrata, a nihče nas ni uslišal. Potrebujemo veliko skladišče, po možnosti v bližini kakšne avtobusne postaje. K nam zahajajo namreč številne muslimanske družine, mame z otroki, ki se premikajo z javnimi prevozi. Upam, da nam bo kdo pomagal, saj so za zbiranje oblek za vso župnijo naši prostori res pretesni,« razlaga Viviana Morandin in dodaja, da je prostovoljk in prostovoljcev malo. Le šest ljudi je odgovornih za oddajanje in sprejemanje oblačil, v treh pa delijo hrano v sklopu dekanijske Karitas. »Potrebujemo nove prostovoljce, ki bi bili pripravljeni žrtvovati nekaj svojega prostega časa in tako pomagati revnejšim. Vsak lahko naredi, kar zmore. Nam bo to več kot dovolj,« pravi naša sogovornica in ugotavlja, da vse več ljudi prinaša oblačila v Štandrež. Po njenih besedah ljudje zaupajo prostovoljcem goriške nadškofijske Karitas in jim nosijo obleke, ker vedo, da so te namenjene izključno potrebnim ljudem.