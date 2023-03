Potrebujejo še sedemdeset pristaniških delavcev

Tržiško pristanišče Portorosega v zadnjih časih posluje zelo uspešno. Pred poldrugim letom, ko je gospodarstvo stopilo na pot okrevanja po pandemiji covida-19, se je začel večati pretovor zlasti aluminija in železnih kovin, posledično se je takoj izkazalo, da je nujno povečati število pristaniških delavcev, kar je vse prej kot enostavna naloga.

V zadnjih časih so zaposlili preko trideset novih pristaniških delavcev, vendar jih potrebujejo še okrog sedemdeset. Poleg tega velja opozoriti, da je bilo ob začetku zaposlovanja v pristanišču približno tristo delavcev, medtem ko jih bo po zapolnitvi vseh prostih mest okrog štiristo. Tolikšen porast števila zaposlenih zahteva spremembe v organizaciji dela, posebno pozornost je treba nameniti varnosti, ki je sicer tudi po besedah sindikatov ena izmed glavnih skrbi pristaniške uprave.

Veliko breme dela

Pokrajinski sekretar sindikata FILT-CGIL Saša Čulev pojasnjuje, da se je v tržiškem pristanišču s porastom pretovora povečalo tudi breme dela, ki ga imajo pristaniški delavci. Po njegovih besedah za raztovarjanje in natovarjanje ladij v pristanišču skrbi pet podjetij, ki vsa po vrsti iščejo nove zaposlene.

»Težko je dobiti delavce, ki bi bili primerno usposobljeni za delo v pristanišču. Iščejo žerjaviste, upravitelje strojev in vozil za raztovarjanja in natovarjanje ladij, specializirane delavce. Do konca junija bi jih morali zaposliti približno sedemdeset, kar ne bo ravno enostavno, če pomislimo, da so jih v nekaj mesecih zaposlili le nekaj več kot trideset: eno podjetje ima 16 novih zaposlenih, neko drugo približno dvajset. Težava je v tem, da potrebujemo šestdeset, sedemdeset novih zaposlenih, vendar tolikšnega števila specializiranih delavcev v naših krajih enostavno ni,« razlaga Čulev, po katerem so že posegli po vseh specializiranih delavcih, ki so bili na razpolago na krajevnem tržišču delovne sile