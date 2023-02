Povprečni izpusti na letni ravni odločno previsoki

Goriška občina bi morala posveti več pozornosti vprašanju zračnega onesnaževanja. V to so prepričani člani okoljevarstvene organizacije Legambiente, ki že leta zbira podatke o stopnji onesnažujočih snovi v zraku v okviru kampanje Mal’Aria di città.

»Mejne vrednosti, ki jih določa italijanski zakon, so precej višje od tistih, ki so vključene v smernice Svetovne zdravstvene organizacije,« poudarjajo okoljevarstveniki in opozarjajo, da goriška občina svojih občanov ne seznanja z visoko stopnjo zračnega onesnaževanja. »Iz podatkov, ki jih zbirajo na edini merilni postaji v mestu, izhaja, da je v Gorici povprečna letna koncentracija PM10 19 mikrogramov na kubični meter zraku, medtem ko Svetovna zdravstvena organizacija določa kot priporočljivo mejno vrednost 15 mikrogramov na kubični meter zraku. Podobno velja za PM2,5, saj je v Gorici povprečna letna koncentracija 14 mikrogramov na kubični meter zraku, medtem ko je priporočljiva mejna vrednot 5 mikrogramov na kubični meter zraku,« pojasnjujejo iz zveze Legambiente in opozarjajo, da je zaskrbljujoč tudi podatek, ki zadeva dušikov oksid; njegova povprečna letna koncentracija v Gorici znaša 19 mikrogramov na kubični meter zraku, medtem ko je priporočljiva mejna vrednost Svetovne zdravstvene organizacije 10 mikrogramov na kubični meter zraku,« razlagajo okoljevarstveniki, ki sicer priznavajo, da so se v zadnjih enajstih letih razmere izboljšale, vendar so cilji, ki jih postavlja Svetovna zdravstvena organizacija še daleč.